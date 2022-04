Die Camper kommen! Wo in der Region Bernburg die Zelte aufgeschlagen werden können

Bernburgs „Schifferklause“ ist nun in die Saison gestartet und zu Ostern fast ausgebucht. Aber auch in Gerlebogk können erste Zelte aufgebaut werden.

Familie Thimm aus Quedlinburg ist eine der ersten auf dem Campingplatz an der „Schifferklause“ in Bernburg.

Bernburg/Gerlebogk/MZ - Perfekter hätte der Urlaub für Elke und Thomas Thimm nicht beginnen können. Den strahlenden Sonnenschein und die sommerlichen Wetteraussichten von bis zu 22 Grad in Bernburg - und das noch vor Ostern - hatten die beiden Camper nicht erwartet. „Wir freuen uns auf die nächsten drei Tage hier auf dem Campingplatz in Bernburg. Wir sind das zweite Mal hier, vor allem, weil es so schön ruhig ist“, sagt Thomas Thimm.