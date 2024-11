Bernburg/Magdeburg/MZ. - „Frische, unerwartete Melodien und eine klare ’musikalische Reise’“ - so beschreiben die Juroren den Stil von Laura Folkers (Laura Karls). Mit ihrem Beitrag „I’ve been frightend“ hat die aus Bernburg stammende Musikerin beim bundesweiten Newcomer-Wettbewerb „Local Heroes“ überzeugt und den Preis für das beste Songwriting gewonnen. Die Preisverleihung in sieben Kategorien fand vor wenigen Tagen in der Viehbörse in Magdeburg statt. Nach Angaben der Veranstalter sammelten national erfolgreiche Bands wie „Madsen“ und „Tokio Hotel“ ihre ersten Bühnenerfahrungen auf Local Heroes-Bühnen. Es sei eine gute Möglichkeit, „sich mit wichtigen Akteuren der Musikindustrie zu vernetzen“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.