Hopfstocks können jetzt schnelles Internet nutzen, doch der TV-Empfang via Satellitenschüssel bleibt problematisch.

Poley/MZ. - „Fällt das Laub, gibt’s ein Bild“ - so hatte die MZ am 17. Juli einen Beitrag überschrieben, der das jahrelange Fernseh-Problem einer 70-jährigen Poleyerin und der mit im Haus wohnenden Familie ihres Sohnes beschreibt. Hella Hopfstock schilderte, dass sie im Sommer einen Teil der Fernsehsender ab etwa 13 bis 21 Uhr nicht mehr empfangen kann. Ursache sei vermutlich eine stattliche Linde vor ihrem Haus am Friedhof, deren Belaubung den Empfang einschränkt. Auch ein mehrmaliges Umsetzen der Satellitenschüssel auf dem Dach habe keine dauerhafte Besserung gebracht. Und ein Umstieg auf Internet-TV sei keine Alternative, da die Übertragungsgeschwindigkeit zu gering sei. Und dies, obwohl die Rentnerin einen Vertrag über superschnelles Internet mit bis zu 100 Mbit je Sekunde abgeschlossen hat und bezahlt.