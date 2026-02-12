Der Gemeindekirchenrat denkt schon länger über einen Verkauf nach. Wie viel Geld der neue Besitzer mitbringen sollte.

Die Kirche St. Laurentius in Trebitz wird nicht mehr genutzt und soll daher verkauft werden.

Trebitz/Mz. - Manche Menschen kaufen sich ein Schloss, um darin zu wohnen. Andere eine alte Windmühle. Und wieder andere ein ehemaliges Bahnhofsgebäude. Wie aber wäre es mit einer Kirche? Die Kirche St. Laurentius in Trebitz steht zum Verkauf. Für 80.000 Euro war sie zuletzt auf der Plattform kleinanzeigen.de inseriert. Diese Summe hatte ein Wertgutachten ergeben. Demnächst soll das 140 Jahre alte Gotteshaus auch entwidmet werden.