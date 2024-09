Tag des offenen Denkmals Der Geschichte im Salzlandkreis auf der Spur

Eigentümer öffneten am Sonntag die Türen von Denkmälern. Die MZ war im Gutshaus Kraaz in Osmarsleben und bei der Führung vom Schafstall Grimschleben zum Heringsberg-Großsteingrab dabei. Welch unglaubliche Forderung die Denkmalschutzbehörde an den Gutshaus-Käufer stellt.