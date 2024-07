Die Eigentümer Madlen Heinich und Daniel Zschalig sanieren das Einzeldenkmal seit sieben Jahren. Wie weit das Paar bisher gekommen ist und was in nächster Zeit geplant ist.

Großwirschleben/MZ. - Kunstvolle Malereien finden sich im Gutshaus Großwirschleben nicht nur an den Zimmerdecken. Nun gibt es diese Muster aus der Gründerzeit auch auf Bettdecken in Deutschlands beliebtester Einkaufsmeile, der Mädlerpassage in Leipzig. Nicht weit entfernt von Auerbachs Keller vertreibt Designerin Constanze Arndt im Laden „Sieben Sinn“ ihr Label „Past Perfect“, zu dem jetzt auch die Stoffkollektion „Edition Großwirschleben“ gehört. Inspirieren ließ sie sich während der Arbeit als Restauratorin im Gutshaus des kleinen Saale-Dorfes bei Plötzkau. Selbstredend, dass die Eigentümer Madlen Heinich und Daniel Zschalig in ihrem Schlafzimmer die Bettwäsche mit eben jenen Lieblingsmotiven bezogen haben.