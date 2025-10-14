Der höherer Zuschuss der Stadt für die Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH soll in Zukunft bleiben. Welche Begründung angeführt wird.

Dauerhaft mehr Hilfe von der Stadt Bernburg für die BTV

Das Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater ist eine von drei Spielstätten der BTV.

Bernburg/MZ/tad. - Die Stadt Bernburg soll die Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH (BTV) auch künftig einen jährlich um 10.000 Euro höheren Zuschuss als ursprünglich vereinbart gewähren. Diese Empfehlung haben die Mitglieder des Hauptausschusses in ihrer jüngsten Sitzung dem am Dienstag, 28. Oktober, beschließenden Stadtrat gegeben.