Der Stadtrat in Könnern fasst nach hitziger Debatte einen Beschluss für die Zukunft.

Könnern/MZ. - Die Kassen der Kommunen sind klamm, die Modernisierung der technischen Ausstattung der Feuerwehr ist trotzdem unbedingt erforderlich. Deswegen muss schon Jahre vorausgeplant werden, um neues Equipment zu ordern. So stand auf der Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung in Könnern die Ersatzbeschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges im Jahr 2028 für die Feuerwehr in Trebnitz.