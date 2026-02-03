Diese Gründe werden für Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Kaufvertrages genannt.

Am 26. August 2025 ist ein Kaufvertrag für die Neue Schule unterschrieben worden. Jedoch zweifeln die Initiatoren eines Bürgerbegehrens an dessen Rechtmäßigkeit und haben nun Widerspruch gegen eine Entscheidung des Gemeinderates eingelegt.

Ilberstedt/MZ. - Mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag im August vergangenen Jahres sollte die Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt eigentlich besiegelt sein. Doch damit wollen sich Roland Halang, Stephan Käther und Christina Kilian nicht abfinden. Die drei hatten zuvor ein Bürgerbegehren initiiert und wollten einen Bürgerentscheid erwirken. In diesem sollte es um die Frage gehen: „Sind Sie damit einverstanden, dass in Ilberstedt das Gebäude der ehemaligen Grundschule zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wird?“