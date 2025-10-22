Was 2025 geschafft wurde und was sich die Einwohner für die Zukunft wünschen.

Alsleben/MZ. - „Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu kreieren.“ Diese Worte stammen von Peter Drucker, einem US-amerikanischen Pionier der modernen Managementlehre. Und sie lassen sich gut auf das übertragen, was in Alsleben in diesem Jahr umgesetzt wurde und was sich die Einwohner für die Zukunft vorgenommen haben, wie beim 3. Zukunftstag in der Stadtkirche deutlich wurde. Erneut hatten die Stadträte die Alslebener hierzu eingeladen, um in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Und das nahmen zahlreiche Einwohner wahr.