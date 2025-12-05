Gärtner engagiert sich seit über 30 Jahren in der Feuerwehr. Die Liste seiner Verdienste ist lang.

Dafür ist Matthias Gärtner von der Bernburger Feuerwehr von Ministerin ausgezeichnet worden

Matthias Gärtner (Mitte) ist im Beisein von Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) und der Wehrleitung von Ministerin Tamara Zieschang (rechts) mit der Feuerwehrspange des Landes ausgezeichnet worden.

Bernburg/MZ. - Wenn die Ministerin zu einer Veranstaltung der Feuerwehr kommt, dann wird sie bestimmt auch irgendwelche Ehrungen vornehmen. Das zumindest hatte Matthias Gärtner vor dem Kommersabend anlässlich 170 Jahren Freiwillige Feuerwehr vermutet. Doch dass er selber zu jenen gehören könnte, auf die Idee wäre der 45-Jährige nicht gekommen. Er habe sich an jenem Abend zurückgelehnt und war gespannt, wer da wohl nach vorn gerufen würde.