Bernburger Bündnis will nun an einen Tisch mit Minister Lauterbach, denn die Reaktion von Ameos sei für die Verantwortlichen ernüchternd gewesen.

Bündnis überreicht Unterschriftenliste an Ameos und will nun zu Karl Lauterbach

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Das Bernburger Bündnis „Unser Krankenhaus darf nicht sterben!“ hat am Mittwoch insgesamt 8.326 Unterschriften an Ameos übergeben, mit denen ein großer Teil der Bernburger Bevölkerung den Erhalt der Krankenhäuser in der Region sowie die Wiedereröffnung der Notaufnahme im Klinikum Bernburg fordert. Bei der persönlichen Übergabe durch die Bündnisvertreter Familie Meinecke, Elke Rehmann, Stefan Gebhardt und Henriette Krebs an Regionalgeschäftsführer Stephan Freitag und seinen Stellvertreter Stefan Fiedler am Standort in Aschersleben machten die Konzernvertreter allerdings deutlich, dass von ihnen kein Einlenken zu erwarten sei.