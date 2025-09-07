weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit ums Blindengeld: Politik kritisiert Ablehnung

Schwerbehindertenrecht Nach Ablehnung des Blindengeldes: Kritik aus der Politik am Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer und Bernburger Stadtrat Kai Mehliß äußern Unverständnis über die Entscheidung. Weshalb der Fall für die Wohlsdorfer Familie Flügel nicht hoffnungslos ist.

Von Torsten Adam Aktualisiert: 07.09.2025, 17:34
Karsten Flügel kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwerstbehinderte Schwester Kerstin, die jetzt auch noch erblindet ist.
Karsten Flügel kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwerstbehinderte Schwester Kerstin, die jetzt auch noch erblindet ist. (Foto: privat)

Wohlsdorf/MZ. - Nachdem das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt der erblindeten schwerstbehinderten Kerstin Flügel aus Wohlsdorf das Blindengeld verweigerte, gibt es erste Reaktionen aus der Politik.