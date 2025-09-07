Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer und Bernburger Stadtrat Kai Mehliß äußern Unverständnis über die Entscheidung. Weshalb der Fall für die Wohlsdorfer Familie Flügel nicht hoffnungslos ist.

Nach Ablehnung des Blindengeldes: Kritik aus der Politik am Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Karsten Flügel kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwerstbehinderte Schwester Kerstin, die jetzt auch noch erblindet ist.

Wohlsdorf/MZ. - Nachdem das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt der erblindeten schwerstbehinderten Kerstin Flügel aus Wohlsdorf das Blindengeld verweigerte, gibt es erste Reaktionen aus der Politik.