Schwerbehindertenrecht Nach Ablehnung des Blindengeldes: Kritik aus der Politik am Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer und Bernburger Stadtrat Kai Mehliß äußern Unverständnis über die Entscheidung. Weshalb der Fall für die Wohlsdorfer Familie Flügel nicht hoffnungslos ist.
Aktualisiert: 07.09.2025, 17:34
Wohlsdorf/MZ. - Nachdem das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt der erblindeten schwerstbehinderten Kerstin Flügel aus Wohlsdorf das Blindengeld verweigerte, gibt es erste Reaktionen aus der Politik.