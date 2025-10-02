weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Leserärger: Briefkästen bleiben zehn Tage leer - darum kommen Briefe und Pakete in Bernburg und Könnern verspätet

Im Raum Könnern verschärft sich die Lage wegen fehlender Briefpost. Unternehmer aus Cörmigk wartet seit zehn Tagen auf den Zusteller. Das unternimmt die Deutsche Post dagegen.

Von Katharina Thormann 02.10.2025, 05:59
Seit zehn Tagen hat Hanno Engel keine Briefpost erhalten.
Cörmigk/Bernburg/MZ. - Hanno Engel aus Cörmigk ist fassungslos. Seit rund anderthalb Wochen hat er keinen einzigen Brief geliefert bekommen. Dabei wartet der Finanzberater täglich auf wichtige Post von seinen Kunden.