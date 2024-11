Der Friedhof an der Bernburger Parkstraße bekommt ein Lapidarium – eine Sammlung besonderer Grabmale. Der Startschuss für das Projekt ist am Sonnabend gefallen. An wen die ersten Steine erinnern.

Bernburg/MZ - Sie sind ein Ort des Innehaltens, der Erinnerung, und nicht zuletzt des Kunsthandwerks: Friedhöfe. „Jedes Grabmal ist ein in Stein gefasstes Erinnere-Dich-Mal“, meint Lambrecht Kuhn, Pfarrer der Bernburger Martinsgemeinde, am Sonnabend bei einer kurzen Ansprache auf dem Friedhof II an der Parkstraße. Dort sollen einige ausgewählte Grabmale künftig einen besonderen Platz finden – in einem sogenannten Lapidarium. Die ersten beiden Exemplare stehen seit dem vergangenen Wochenende in der Nähe der Kapelle.