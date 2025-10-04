Die dritte Berufsfindungsmesse in Könnern bot Firmen und Schülern erneut Gelegenheit, einander kennenzulernen. Das Branchenspektrum bei der Veranstaltung war breit gefächert.

Regionale Unternehmen präsentierten sich zur dritten Auflage der Berufsfindungsmesse, die von Bürgermeister Martin Zbyszewski eröffnet wurde, im Turnsaal der Gemeinschaftsschule Könnern.

Könnern/MZ - Die hiesigen mittelständischen Unternehmen suchen nach Fachkräften. Die Teenager an den Sekundarschulen wissen jedoch meistens noch nicht genau, in welche berufliche Richtung es einmal gehen soll. Wenn Firmen und künftige Azubis in Kontakt treten können, ist es eine Win-win-Situation. Und dies ist nun bei der dritten Berufsfindungsmesse in der Gemeinschaftsschule in Könnern erneut passiert. Insgesamt 24 Unternehmen aus Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und dem Salzlandkreis stellten sich vor, boten den künftigen Auszubildenden weitreichende Informationen an.