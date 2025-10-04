Auf der B187a in Pißdorf ist es am Feiertag, 3. Oktober, gegen 18.30 Uhr zu einem folgenreichen Unfall gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Unfall auf B187a in Pißdorf - Betrunkene Renault-Fahrerin kracht mit Auto in Grundstücksmauer

Pißdorf/MZ. - Auf der B187a in Pißdorf ist es am Feiertag, 3. Oktober, gegen 18.30 Uhr zu einem folgenreichen Unfall gekommen.

Die 62-jährige Fahrerin eines Renault hatte die B187a aus Richtung Osternienburg in Richtung Porst befahren. Auf Höhe der Hausnummer 14D kam die Frau mit ihrem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer.

Bei der Frau wurde bei der Unfallaufnahme ein vorläufiger Atemalkoholwert von ca. 2,5 Promille festgestellt. Entsprechend erfolgte eine beweissichere Blutprobenentnahme. Zudem wurde der Führerschein der 62-Jährigen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Renault entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. An der Grundstücksmauer wird der entstandene Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.