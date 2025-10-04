An zwei Kreuzungen in Dessau haben am Freitag und Sonnabend die Ampeln nicht das gemacht, was normalerweise ihre Aufgabe ist.

Dessau/MZ. - Zwei defekte Ampelanlagen haben am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. Oktober, die Polizei in Dessau-Roßlau beschäftigt.

Der erste Vorfall ereignete sich an der Kreuzung Helmut-Kohl-Straße und Kreuzbergstraße im Dessauer Süden. Hier meldeten am Freitag gegen 8.20 Uhr mehrere Autofahrer eine Fehlfunktion der Ampel. Für eine Fahrtrichtung hatte die Anlage dauerhaft Rot gezeigt. Bis zur Reparatur durch einen Techniker wurde der Verkehr an der Einmündung durch Kräfte der Polizei reguliert.

Den zweiten Vorfall gab es am Sonnabend an der Ampel an der Ecke Askanische Straße und Ludwigshafener Straße. Hier hatte nach Angaben der Polizei dauerhaft ein gelbes Blinklicht geleuchtet. Der Fehler konnte am Vormittag nicht behoben werden. Die Lichtzeichenanlage wurde abgestellt. „Es gelten die vorrangregelnden Verkehrszeichen und Vorrangregeln“, so ein Polizeisprecher.