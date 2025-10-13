Heimatmuseum Priorau erhält nach langer Suche Stück für die Waschküche. Was das seltene Stück zu an Geschichte zu erzählen hat.

Andreas Schaaf lädt das neue Museumsstück aus Bernburg in den Transporter.

Bernburg/MZ. - Es ist das allerletzte Puzzleteil, das noch in der Sammlung des Heimatmuseums in Priorau (ein Ortsteil von Raguhn-Jeßnitz) fehlte: eine elektrische Mangel aus den sechziger Jahren. Ausgerechnet eine Bernburgerin hat dieses letzte, noch fehlende Stück zu Hause aufbewahrt und nun dem Heimatmuseum geschenkt. Die Spenderin, die allerdings anonym bleiben möchte, hatte in der MZ von dem Aufruf des Museums gelesen, das unter anderem eine alte Waschküche in den Vereinsräumen aufgebaut hat.