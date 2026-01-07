Mitglieder des Bernburger Ortsverbandes des THW sind am Mittwochmorgen zur Unterstützung nach dem Stromausfall nach Berlin aufgebrochen. So geht es für sie weiter.

Diese acht Mitglieder des Bernburger Ortsverbandes des THW helfen nun in Berlin aus.

Bernburg/Berlin/MZ. - Der Anruf kam am Abend des Dreikönigstages - nur wenige Stunden später sind acht Mitglieder des THW Ortsverbandes Bernburg am Mittwochmorgen nach Berlin aufgebrochen, um die dortigen Einsatzkräfte nach dem weiträumigen Stromausfall zu unterstützen.