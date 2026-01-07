weather heiter
Nach Riesen-Stromausfall Bernburger THW wird zur Hilfe nach Berlin gerufen

Mitglieder des Bernburger Ortsverbandes des THW sind am Mittwochmorgen zur Unterstützung nach dem Stromausfall nach Berlin aufgebrochen. So geht es für sie weiter.

Von Katharina Thormann 07.01.2026, 09:28
Diese acht Mitglieder des Bernburger Ortsverbandes des THW helfen nun in Berlin aus.
Diese acht Mitglieder des Bernburger Ortsverbandes des THW helfen nun in Berlin aus. (Foto: THW Bernburg)

Bernburg/Berlin/MZ. - Der Anruf kam am Abend des Dreikönigstages - nur wenige Stunden später sind acht Mitglieder des THW Ortsverbandes Bernburg am Mittwochmorgen nach Berlin aufgebrochen, um die dortigen Einsatzkräfte nach dem weiträumigen Stromausfall zu unterstützen.