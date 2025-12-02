weather wolkig
  4. Vorweihnachtszeit: Bernburger Chöre begeistern mit Adventskonzert in der Marienkirche

Vorweihnachtszeit Bernburger Chöre begeistern mit Adventskonzert in der Marienkirche

Das Konzert am Vorabend zum ersten Advent der Bernburger Chöre hat die Marienkirche gut gefüllt. Bis Weihnachten sind die Ensembles noch zweimal zu erleben.

Von Sophia Möbes 02.12.2025, 12:01
Der Stadtchor und die Cantalinos hatten viele flotte Lieder fütr das Konzert in der Marienkirche im Gepäck.
Bernburg/MZ. - Schöner kann ein Adventskonzert kaum beginnen: Alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam interpretierten unter Leitung von Annelie Leuthäuser am späten Sonnabendnachmittag das 1946 von Siegfried Köhler komponierte, schöne deutsche Weihnachtslied „1.000 Sterne sind ein Dom“ in der vollbesetzten Marienkirche, begleitet mit Blockflöte, Klarinette und Violine – Gänsehaut schon zu Beginn.