Das Konzert am Vorabend zum ersten Advent der Bernburger Chöre hat die Marienkirche gut gefüllt. Bis Weihnachten sind die Ensembles noch zweimal zu erleben.

Der Stadtchor und die Cantalinos hatten viele flotte Lieder fütr das Konzert in der Marienkirche im Gepäck.

Bernburg/MZ. - Schöner kann ein Adventskonzert kaum beginnen: Alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam interpretierten unter Leitung von Annelie Leuthäuser am späten Sonnabendnachmittag das 1946 von Siegfried Köhler komponierte, schöne deutsche Weihnachtslied „1.000 Sterne sind ein Dom“ in der vollbesetzten Marienkirche, begleitet mit Blockflöte, Klarinette und Violine – Gänsehaut schon zu Beginn.