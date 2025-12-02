Lehrerin wollte sie schon immer wieder, doch zwischendurch hat sie auch mal woanders gearbeitet.

Berit Kuhn hat sie mit aufgebaut - und sich nun nach 22 Jahren verabschiedet

Berit Kuhn hat das Martinszentrum mit der Evangelischen Grundschule mit aufgebaut.

Bernburg/MZ. - Die moderne Kurzhaar-Frisur, dazu wache Augen, die hinter einer auffällig blauen Brille hervorblitzen: Berit Kuhn sieht nicht aus, als hätte sie schon das Alter, um sich zur Ruhe zur setzen. Und doch ist die langjährige Leiterin der evangelischen Grundschule vor wenigen Wochen verabschiedet worden. Für sie war es eine bewusste Entscheidung: Sie hatte sich schon längerfristig überlegt, etwas früher aufzuhören, sagt die 64-Jährige.