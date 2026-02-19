Könnern Beliebte Bellebener Tradition wackelt gewaltig
Vor welchem großen Problem Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller steht, welche Projekte im vergangenen Jahr umgesetzt worden sind und was 2026 auf der Agenda steht.
19.02.2026, 10:00
Belleben/MZ. - Die Könneraner Stadtkasse ist leer. Im vergangenen Jahr stand den Ortsteilen wegen des nicht genehmigten Haushalts kein Einwohnerbudget zur Verfügung. „Das schränkt uns natürlich ein, aber wir überstehen diese Durststrecke. Viele Dinge zur Förderung des Zusammenlebens auf den Dörfern kosten relativ wenig Geld, aber viel Arbeit“, meint Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller (SPD).