Vor welchem großen Problem Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller steht, welche Projekte im vergangenen Jahr umgesetzt worden sind und was 2026 auf der Agenda steht.

Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller vor dem Bäckerteich, der kaum noch Wasser hat.

Belleben/MZ. - Die Könneraner Stadtkasse ist leer. Im vergangenen Jahr stand den Ortsteilen wegen des nicht genehmigten Haushalts kein Einwohnerbudget zur Verfügung. „Das schränkt uns natürlich ein, aber wir überstehen diese Durststrecke. Viele Dinge zur Förderung des Zusammenlebens auf den Dörfern kosten relativ wenig Geld, aber viel Arbeit“, meint Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller (SPD).