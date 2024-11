Bekannte Schauspielerin blickt auch auf ihre Zeit in Bernburg zurück

Annkathrin Bürger in Bernburg

Annekathrin Bürger liest im Osttorhaus des Museums aus ihrer Biografie, in der sie auch von ihrer Bernburger Zeit erzählt.

Bernburg/MZ. - Der Saal im Osttorhaus war am Sonntagnachmittag gut besucht, als Schauspielerin Annekathrin Bürger für eine Lesung in das Bernburger Museum gekommen war. Begleitet wurde sie von ihrem Bruder Olaf Rammelt und dessen Ehefrau Christine Rammelt-Hadelich. Das in Dessau beheimatete Künstler-Ehepaar betreibt dort unter anderem auch den Familienverlag „FederEdition“ der die Bücher herausgegeben hat, aus denen Annekathrin Bürger las. Und ihr Bruder hat diese Bücher zauberhaft illustriert, die Bürgers eigene Geschichten sowie Gedichte von Christine Rammelt-Hadelich beinhalten.