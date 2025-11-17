Das sind die Höhepunkte beim Karneval in Alsleben gewesen.

Banditen und Cops zum Karnevalsstart in der Turnhalle Alsleben

Cops und Banditen - Die Showgarde stellte tänzerisch einen Einbruch ins Museum, bezogen auf den Pariser Louvre, nach.

Alsleben/MZ. - In der geschmückten Turnhalle in Alsleben ist der Alslebener Karnevalsverein (AKV) am Samstag in seine 61. Session gestartet, und zwar unter dem Motto: „60 plus 1, Motto gibt’s keins“. Doch auch ohne klassisches Leitmotiv bot die Veranstaltung wieder alles, was ein gelungenes närrisches Programm ausmacht. Rund 100 Akteure standen dafür auf und hinter der Bühne.