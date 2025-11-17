Fünfte Jahreszeit Banditen und Cops zum Karnevalsstart in der Turnhalle Alsleben
Das sind die Höhepunkte beim Karneval in Alsleben gewesen.
17.11.2025, 15:20
Alsleben/MZ. - In der geschmückten Turnhalle in Alsleben ist der Alslebener Karnevalsverein (AKV) am Samstag in seine 61. Session gestartet, und zwar unter dem Motto: „60 plus 1, Motto gibt’s keins“. Doch auch ohne klassisches Leitmotiv bot die Veranstaltung wieder alles, was ein gelungenes närrisches Programm ausmacht. Rund 100 Akteure standen dafür auf und hinter der Bühne.