Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland hat nach den starken Schneefällen am Freitagvormittag den Busverkehr komplett eingestellt. Wie es weitergeht und welche Auswirkungen es bisher noch gab.

Mit Video: Autos bleiben in Schneewehen stecken, Museum geschlossen - die aktuelle Lage in und um Bernburg

Auf der Landstraße zwischen Baalberge und Cörmigk blieben gleich mehrere Fahrzeuge in Schneewehen stecken.

Bernburg/MZ. - Die zum Teil starken Schneefälle mit 8 Zentimetern Neuschnee am Freitag in und um Bernburg hatten in vielerlei Hinsicht Folgen. Vor allem für den Verkehr. So kam es nach Angaben der Polizei zu einem Glätteunfall im Bernburger Ortsteil Gröna. Ein Autofahrer kam auf glatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Laternenmast.