„LAUT“-Open Air in Alsleben Auftritte von „Booze“ und „Köhnige“: Alsleben rockt am Saaleufer

Die Bands „Booze“ und „Köhnige“ haben am Sonnabend zahlreiche Musikfans zur Bühne in Alsleben gelockt. Die konnten bis in die Nacht hinein am Saaleufer rocken.