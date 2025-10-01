Welche Lösung nach dem Rollsplitt-Desaster für das Nadelöhr der Stadt vorgesehen ist.

Bald soll die misslungene Rollsplitt-Aktion auf der Annenstraße an drei Tagen unter Vollsperrung korrigiert werden.Foto: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Die missglückte Rollsplitt-Aktion auf der Annenstraße in Bernburg hat weitere Konsequenzen für den Verkehr. Wie Michael Schanz, Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), auf MZ-Nachfrage mitteilte, haben sich bei einem Ortstermin in der Vorwoche Vertreter der LSBB, der beauftragten Firma, des Straßenverkehrsamtes des Salzlandkreises und der Stadt Bernburg auf eine Lösung zur Beseitigung der Holperpiste verständigt.