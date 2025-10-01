Verkehr Annenstraße in Bernburg an drei Tagen voll gesperrt
Welche Lösung nach dem Rollsplitt-Desaster für das Nadelöhr der Stadt vorgesehen ist.
Bernburg/MZ. - Die missglückte Rollsplitt-Aktion auf der Annenstraße in Bernburg hat weitere Konsequenzen für den Verkehr. Wie Michael Schanz, Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), auf MZ-Nachfrage mitteilte, haben sich bei einem Ortstermin in der Vorwoche Vertreter der LSBB, der beauftragten Firma, des Straßenverkehrsamtes des Salzlandkreises und der Stadt Bernburg auf eine Lösung zur Beseitigung der Holperpiste verständigt.