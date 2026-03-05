Im Prozess um einen 33-Jährigen wegen Fahrerflucht unter Drogen empfiehlt der Sachverständige dem Landgericht Madgeburg eine Sicherungsverwahrung.

Bernburg/MZ. - Vor der Polizei geflohen, bei der Flucht von Bebitz über Trebitz und Lebendorf zurück nach Bebitz ein Tütchen mit 20 Gramm Crystal Meth entsorgt: Dies veranlasste die Beamten am 7. Februar 2025 zu einer Hausdurchsuchung. Dort fanden die Beamten in einer in der Wanne im Bad stehenden Sporttasche 243 Gramm Crystal Meth. Der in der JVA in Burg sitzende Häftling muss sich vor der dritten Strafkammer des Landgerichts in Magdeburg wegen des Besitzes und des Handelns von Drogen in der Zeit zwischen dem 4. Dezember 2024 und dem 7. Februar 2025, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen verantworten (MZ berichtete).