An der Straße Fourmies ist eine Geschwindigkeitstafel installiert worden

Verkehrssicherheit in Bernburg

Bernburg/MZ. - „Der Effekt ist schon spürbar“, schätzte Reinhard Block am gestrigen Montag bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Geschwindigkeitstafel an der Straße Fourmies in Bernburg ein. „Die Autofahrer bremsen ab, wenn sie den traurigen, roten Smiley sehen.“