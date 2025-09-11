Einkaufen Warten auf Aldi und Edeka - deshalb dauern die Neueröffnungen in Könnern und Nienburg länger
In Könnern sollte eigentlich nächsten Monat ein größerer Aldi-Markt öffnen. Doch noch immer steht der alte. Genauso sieht es in Nienburg mit dem Edeka-Markt aus. Das sind die Gründe.
Aktualisiert: 12.09.2025, 07:50
Könnern/Nienburg/MZ. - Eigentlich sollte schon im kommenden Monat die große Neueröffnung des Aldi-Marktes in Könnern gefeiert werden.Doch noch immer öffnen sich dort die Schiebetüren in den alten Markt.