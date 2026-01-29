Reiner Haseloff ist als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt vorzeitig zurückgetreten. Wie Politiker aus dem Salzlandkreis diesen Schritt einschätzen und die Amtszeit des 71-Jährigen bewerten.

Im Juni 2023 kam Reiner Haseloff zur Wiedereröffnung des Museums ins Bernburger Schloss. Jetzt ist er vorzeitig aus dem Amt geschieden.

Bernburg/MZ. - Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands ist am Dienstag zurückgetreten. Seit 2011 hatte Reiner Haseloff (CDU) Sachsen-Anhalt regiert. Nun macht er noch vor der Landtagswahl im September Platz für seinen am Mittwoch durch den Landtag gewählten Nachfolger, den bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Die MZ hat lokale Politiker befragt, wie sie die Amtszeit von Reiner Haseloff bewerten und ob sie seinen vorzeitigen Rückzug für richtig halten.