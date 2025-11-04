Abrudern auf der Saale - Bernburger Ruderclub zieht Bilanz

Die Sportler des Bernburger Ruderclubs beenden ihre Freiluftsaison. Auf welche Erfolge sie zurückblicken können und welche Höhepunkte in 2026 anstehen.

Bernburg/MZ. - Nun ist sie offiziell beendet – die Freiluftsaison für die Sportler des Bernburger Ruderclubs. Zum traditionellen Abrudern fanden am Samstagmittag viele Bernburger den Weg zum Ruderhaus. Darunter waren auch einige unbekannte Gesichter. Die Gäste wurden bestens versorgt. Auf dem Hof wurde ein Grill aufgebaut, auf dem Steaks und Würstchen brutzelten. Die Frauen hatten wieder enorm viel Kuchen gebacken. Neben Kaffee gab es auch das eine oder andere Kaltgetränk. Die Mitglieder des BRC haben die Gastronomie gemanagt.