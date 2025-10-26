Ein 32-jähriger Tunesier muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er die 14-jährige Tochter seiner Partnerin aus Bernburg vergewaltigt hat. Warum die Aussage der Mutter des Opfers das Schöffengericht besonders erschüttert hat.

Wegen der Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens aus Bernburg stand ein 32-jähriger Tunesier nun in Bernburg vor Gericht.

Bernburg/MZ - „Ich bitte um Begnadigung“, lauteten die letzten Worte des Angeklagten. Doch diesen Wunsch erfüllte das Schöffengericht dem 32-jährigen Tunesier nicht, der am ersten Verhandlungstag zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen hartnäckig geschwiegen hatte, seit dem 11. April 2025 im Gefängnis sitzt und zwei Fluchtversuche unternommen hat.