  4. Prozess am Bernburger Amtsgericht: 32-Jähriger vergewaltigt Tochter seiner Bernburger Partnerin: Aussage der Mutter vor Gericht schockiert

Ein 32-jähriger Tunesier muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er die 14-jährige Tochter seiner Partnerin aus Bernburg vergewaltigt hat. Warum die Aussage der Mutter des Opfers das Schöffengericht besonders erschüttert hat.

Von Carsten Roloff 26.10.2025, 18:00
Wegen der Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens aus Bernburg stand ein 32-jähriger Tunesier nun in Bernburg vor Gericht. (Symbolfoto: dpa)

Bernburg/MZ - „Ich bitte um Begnadigung“, lauteten die letzten Worte des Angeklagten. Doch diesen Wunsch erfüllte das Schöffengericht dem 32-jährigen Tunesier nicht, der am ersten Verhandlungstag zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen hartnäckig geschwiegen hatte, seit dem 11. April 2025 im Gefängnis sitzt und zwei Fluchtversuche unternommen hat.