Die Familie Eckstein feiert in diesem Jahr 150-jähriges Jubiläum. Auch Norbert Eckstein, seine Frau und seine Tochter führen die Tradition fort. Warum sie nicht ans Aufhören denken.

150 Jahre Schaustellerbetrieb - was Norbert Eckstein und seine Familie am Rummeleben fasziniert

Norbert Eckstein ist mit seiner Tochter Bianca und Enkelin Maxi auch auf dem Heele-Christ-Markt anzutreffen.

Bernburg/MZ. - Für Besucher des Bernburger Heele-Christ-Marktes ist es seit Jahren ein altbekanntes Gesicht, das aus dem Kassenhäuschen des Kinderkarussels schaut, mit dem der Nachwuchs mit Hubschraubern und Dinos in die Luft abheben kann. Es ist das Gesicht von Norbert Eckstein, der zu einer der ältesten Schaustellerfamilien in der Region gehört.