Der Lions Club hat die 26. Auflage seines beliebten Kalenders „Bernburg in alten Ansichten“ herausgegeben. Welche Motive auf den Monatsblättern zu sehen sind.

Michael Koch (von links), Thomas Wolperding und Winfried Becker präsentieren den neuen Jahreskalender „Bernburg in alten Ansichten" des Lions Club Bernburg. Das September-Kalenderblatt (links) zeigt auch die inzwischen notgesicherte rote Waldauer Kirche (im Hintergrund) kurz nach ihrer Erbauung.

Bernburg/MZ. - Der Lions Club hat fürs Jahr 2025 zum 26. Mal den Tischkalender „Bernburg in alten Ansichten“ editiert. 13 Postkartenmotive geben wieder einen Einblick in das historische Stadtbild. Insgesamt sind nunmehr schon 338 verschiedene Stadtansichten in den seit 1999 herausgegebenen Kalendern erschienen.