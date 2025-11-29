Im Spitzenspiel der Salzlandliga möchte der SC Seeland die bisher einzige Saison-Niederlage vergessen machen. Rotation Aschersleben und der FSV Drohndorf/Mehringen wollen ihre gute Form untermauern.

Zwölfter Spieltag der Salzlandliga: SC Seeland will nach einziger Saisonniederlage zu Topform zurück

Der FSV Drohndorf/Mehringen, hier mit Steven Jüttner am Ball, erwartet auf der heimischen Anlage den Egelner SV Germania.

Aschersleben/Seeland/MZ - Der vorletzte Spieltag vor der langen Winterpause wartet auf die Mannschaften der Salzlandliga. Das Führungsduo, der SC Seeland und Rotation Aschersleben, will auswärts an seine bisher starken Leistungen anknüpfen und punkten. Der FSV Drohndorf-Mehringen möchte mit Unterstützung seiner Fans in der Wippertalarena feiern. Die Partien beginnen am Sonntag um 13 Uhr.