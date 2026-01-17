Ein Einsatz von Rettungskräften sorgt auf der Bahnstrecke Aschersleben – Halberstadt für Behinderungen. Reisende müssen seit Sonnabendmorgen auf Busse umsteigen.

Aschersleben/MZ - Ein Notarzteinsatz zwischen Aschersleben und Frose sorgt am Sonnabend seit den frühen Morgenstunden für eine Sperrung der Eisenbahnlinie zwischen Halberstadt und Aschersleben. Bahnreisende mussten nach Mitteilung der Bahn auf Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen.