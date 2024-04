Gegen drei Täter, die in Aschersleben einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben, laufen die Ermittlungen.

Zigarettenautomat in Ascherslebener Bahnhofstraße aufgebrochen

Aschersleben/MZ - Wie die Polizei des Reviers Salzlandkreis berichtet, hätten sich am frühen Donnerstagmorgen drei männliche Personen an einem Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Einer hätte beim Eintreffen der Beamten sofort die Flucht ergriffen, die beiden anderen, ein 16-Jähriger und ein 13-Jähriger, wären kontrolliert worden.

Wie es im Polizeibericht heißt, wären bei den beiden Teenagern diverse Zigarettenschachteln aus dem aufgebrochenen Automaten gefunden worden. Außerdem hätte der Ältere Drogen dabei gehabt, der Jüngere ein Butterflymesser.

Gegen alle drei Täter – die Identität des Dritten konnte noch vor Ort festgestellt werden – laufen die Ermittlungen.