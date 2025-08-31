Vom Boutique -Besitzer zum Alltagsbegleiter: Der Ascherslebener Stephan Strobel begleitet Menschen, die Unterstützung im Alltag brauchen.

Aschersleben/MZ - Stolz hält Stephan Strobel das Zertifikat in den Händen, das ihm nun den Abschluss als Alltagsbegleiter und Betreuungskraft bescheinigt. Der Ascherslebener hat sich weitergebildet, eine Online-Qualifizierung abgeschlossen und damit einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. „Die Möglichkeit bekommen zu haben, das macht mich stolz“, sagt Strobel, der früher eine Boutique in der Breiten Straße führte.