  Neue berufliche Orientierung: Zertifizierter Alltagsbegleiter: Wie Ascherslebener Menschen helfen will, die Unterstützung brauchen

Vom Boutique -Besitzer zum Alltagsbegleiter: Der Ascherslebener Stephan Strobel begleitet Menschen, die Unterstützung im Alltag brauchen.

Von Katrin Wurm 31.08.2025, 09:30
Stephan Strobel ist nun zertifizierter Alltagsbegleiter.
Stephan Strobel ist nun zertifizierter Alltagsbegleiter. (Foto: Strobel)

Aschersleben/MZ - Stolz hält Stephan Strobel das Zertifikat in den Händen, das ihm nun den Abschluss als Alltagsbegleiter und Betreuungskraft bescheinigt. Der Ascherslebener hat sich weitergebildet, eine Online-Qualifizierung abgeschlossen und damit einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. „Die Möglichkeit bekommen zu haben, das macht mich stolz“, sagt Strobel, der früher eine Boutique in der Breiten Straße führte.