Auf dem Flugplatz in Dessau ist am Sonnabend eine junge Fallschirmspringern verunglückt.

Zwischenfall auf dem Flugplatz in Dessau - Fallschirmspringerin muss verletzt ins Krankenhaus

Dessau/MZ. - Aufregung auf dem Dessauer Flugplatz.

Nach einem Sprung aus einem Flugzeug ist dort am Sonnabend, 30. August, eine junge Fallschirmspringerin verunglückt. Die 20-Jährige war gegen 16 Uhr gesprungen und hatte nach Angaben der Polizei dann die Steuerleine zu spät gezogen. Die Folge war ein ziemlich harter Aufprall auf einer Betonfläche auf dem Flugplatz.

„Die junge Frau war ansprechbar, klagte aber über starke Schmerzen im Steißbereich“, sagte eine Polizeisprecher. Die 20-Jährige wurde deshalb für weitere Untersuchungen in das Dessauer Klinikum nach Alten gebracht.