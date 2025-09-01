Beim Grünen-Picknick in der Elbe in Dessau diskutieren Politiker und Experten über die Probleme des Flusses. Schnelle Antworten sind nicht in Sicht.

Schifffahrt, Tourismus und Naturschutz - Warum bei der Elbe Wasser und Lösungen fehlen

Dessau/MZ. - Die Elbe – ein Fluss? Sicher. Für Steffi Lemke hat der Fluss inzwischen eine andere, höchst unerwünschte Funktion. „Sie wirkt wie ein Entwässerungsgraben für die Landschaft.“ Lemke, Bundestagsabgeordnete, Ex-Umweltministerin, lässt in diese Einschätzung auch ihre Kenntnisse aus der Landwirtschaft einfließen. Sie ist Agraringenieurin.