In Neu Königsaue haben die Vereine einen „Tag des Dorfes“ organisiert. Was es dort alles zu entdecken gab.

Vier Neu Königsauer Vereine laden zum „Tag des Dorfes“ ein

Der Stammtisch Königsauer Heimatgeschichte hat in der Feuerwehrhalle seinen Stand aufgebaut und blickt zurück auf das frühere Königsaue.

Neu Königsaue/MZ/kwu - Schon am frühen Sonnabendnachmittag herrscht reger Betrieb vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Besonders das Kuchenbuffet zieht viele Gäste an. Gebacken haben ihn die Frauen des Schützenvereins und die Auswahl kann sich sehen lassen: Obst- und Schokoladenkuchen, Streuselkuchen oder Apfelvarianten lassen kaum Wünsche offen. Viele Besucher gönnen sich ein Stück und eine Tasse Kaffee. Später wird die Feuerwehr den Grill anwerfen – für das leibliche Wohl ist also rundum gesorgt.