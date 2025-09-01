Weißenfelser Fans attackieren Zorbauer Spieler Weißenfelser Derby endet unschön mit Handgemenge
Blau-Weiß Zorbau setzt sich im Top-Spiel der Verbandsliga gegen den SSC Weißenfels durch. Das Spiel nimmt allerdings ein weiteres Mal ein unschönes Ende.
Aktualisiert: 01.09.2025, 14:06
Weißenfels - Derbys haben immer etwas Besonderes. Vor allem dann, wenn die Ansetzung SSC Weißenfels gegen Blau-Weiß Zorbau lautet. Die Statistik spricht da für die Zorbauer – von den letzten fünf direkten Duellen verloren sie nur eines, gingen drei Mal als Sieger vom Platz. Zuletzt brachten die Blau-Weißen den SSC-Kickern vor gut einem Jahr eine schmerzliche 1:4-Niederlage bei, begruben damit damals die Aufstiegsambitionen des Saalesportclubs und stiegen selbst wenig später in die Oberliga auf.