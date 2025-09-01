Blau-Weiß Zorbau setzt sich im Top-Spiel der Verbandsliga gegen den SSC Weißenfels durch. Das Spiel nimmt allerdings ein weiteres Mal ein unschönes Ende.

Weißenfelser Spieler stellen sich schützend vor die Zorbauer Bank. Warum gab es nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen?

Weißenfels - Derbys haben immer etwas Besonderes. Vor allem dann, wenn die Ansetzung SSC Weißenfels gegen Blau-Weiß Zorbau lautet. Die Statistik spricht da für die Zorbauer – von den letzten fünf direkten Duellen verloren sie nur eines, gingen drei Mal als Sieger vom Platz. Zuletzt brachten die Blau-Weißen den SSC-Kickern vor gut einem Jahr eine schmerzliche 1:4-Niederlage bei, begruben damit damals die Aufstiegsambitionen des Saalesportclubs und stiegen selbst wenig später in die Oberliga auf.