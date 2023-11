Wie die Polizei mitteilt, wurde am Ascherslebener Stephaneum ein Baugerüst gestohlen. Außerdem wurde in eine Gartensparte eingebrochen.

In einer Gartensparte an der Hoymer Chaussee in Aschersleben ist eingebrochen worden.

Aschersleben/MZ - In der Nacht zu Dienstag ist in einen Garten in der Hoymer Chaussee in Aschersleben eingebrochen worden, heißt es aus dem Polizeirevier des Salzlandkreises. Die Tür zur Laube hätten Unbekannte aufgebrochen und eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber gestohlen.

Ob weitere Gärten ebenfalls betroffen waren, habe zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden können. Die Ermittlungen wurden seitens der Polizei aufgenommen.

Baurüstung über Zaun abtransportiert

Am Dienstagmorgen wurde den Beamten außerdem der Diebstahl einer Baurüstung vom Gelände des Ascherslebener Gymnasiums am Apothekergraben gemeldet. Die Rüstung war für den Abtransport zerlegt und mit einem Seilschloss gesichert gewesen.

Da alle Zugangstüren zum Gelände verschlossen gewesen seien, habe der Abtransport wohl über den 2,20 Meter hohen Zaun stattgefunden, heißt es im Polizeibericht. Der mögliche Tatzeitpunkt ließe sich nur auf einen wagen Zeitraum zwischen dem 8. und dem 21. November eingrenzen.