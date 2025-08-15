Verschlungene Wege im Mailabyrinth locken viele Besucher an die Ermslebener Straße bei Aschersleben. Dort kümmert sich Familie Richter um alles, jetzt sogar bis zum 30. August.

Wohnen am Maisfeld: Wer sich um das Labyrinth in der Nähe von Aschersleben kümmert

Jaqueline Richter in der Süßen Hütte am Maislabyrinth. Tochter Nathalie hat ihren eigenen Camper als Rückzugsort.

Aschersleben/MZ - Natalie und Leyni Lou wischen die Tische und Bänke ab. Innerhalb weniger Stunden hat sich der Ackerstaub wieder auf den Sitzmöbeln abgesetzt. Aber das ist normal hier oben, direkt auf dem Feld. Die Hüpfburgen müssen aufgerichtet werden, in weniger als einer Stunde öffnet das Maislabyrinth an der Ermslebener Straße in Aschersleben. So wie jeden Tag. Vorher gibt es noch Mittagessen bei Familie Richter, die sich darum kümmert, dass alles läuft und seit dem 5. Juli hier auch Quartier bezogen hat. Sicher ist sicher, das Gelände soll über Nacht nicht unbewacht bleiben.