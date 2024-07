Aschersleben/MZ - An jedem Donnerstag das gleiche Bild in Aschersleben: Es sind erheblich mehr Leute unterwegs als an anderen Tagen, der Marktplatz wird zum zufälligen Treffpunkt für Menschen, die sich länger nicht gesehen haben. Auch dafür gibt es den Wochenmarkt, der nach Ansicht von Citymanager Frank Fischer auch nach dem Betreiberwechsel zum Jahresanfang nicht an Attraktivität eingebüßt hat.

