Zur 200-Jahr-Feier der Schützenkorporation Königsaue in Kombination mit der 30-Jahr-Feier des Kreisschützenbundes Quedlinburg ging es am Sonntagvormittag mit dem großen Festumzug durch Neu Königsaue.

Neu Königsaue/MZ - Der Schützenumzug durch Neu Königsaue, der am Sonnabendmorgen startet, ist im Prinzip nur eine Generalprobe für die große Prozession am kommenden Tag. Trotzdem wollen die Traditionen der Schützenkorporation Königsaue gewahrt bleiben. Nach der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal geht es durch den ganzen Ort, um den neuen Schützenkönig abzuholen, dem Ortsbürgermeister, dem jüngsten und dem ältesten Bürger des Ortes einen Besuch abzustatten und schließlich am Seniorenheim ein Ständchen zu bringen.