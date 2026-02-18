Seniorentreff im AGW-Haus Wie Yvonne Lenkawa in Aschersleben alle zwei Wochen zehn Seniorinnen glücklich macht
Seit vier Jahren organisiert die Ascherslebenerin Yvonne Lenkawa im Zwei-Wochen-Rhythmus gesellige Kaffeerunden für Seniorinnen im AGW-Haus in der Hecknerstraße.
Aschersleben/MZ - Alle zwei Wochen wird es gesellig in der Hecknerstraße. Dann rücken im Gemeinschaftsraum des AGW-Hauses die Tische zusammen, es duftet nach Kaffee und frisch Gebackenem, und fröhliches Stimmengewirr erfüllt den Raum. Organisiert wird das alles von Yvonne Lenkawa. Die 47-jährige Ascherslebenerin sorgt bei der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) nicht nur für makellos saubere Gästewohnungen – sie schenkt den Seniorinnen des Hauses auch Zeit, Zuwendung und ein Stück Zuhause.