  4. Seniorentreff im AGW-Haus: Wie Yvonne Lenkawa in Aschersleben alle zwei Wochen zehn Seniorinnen glücklich macht

Seit vier Jahren organisiert die Ascherslebenerin Yvonne Lenkawa im Zwei-Wochen-Rhythmus gesellige Kaffeerunden für Seniorinnen im AGW-Haus in der Hecknerstraße.

Von Katrin Wurm 18.02.2026, 12:15
Yvonne Lenkawa (vorn) organisiert alle zwei Wochen eine Kaffeerunde für die Seniorinnen in der Hecknerstraße.
Yvonne Lenkawa (vorn) organisiert alle zwei Wochen eine Kaffeerunde für die Seniorinnen in der Hecknerstraße. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Alle zwei Wochen wird es gesellig in der Hecknerstraße. Dann rücken im Gemeinschaftsraum des AGW-Hauses die Tische zusammen, es duftet nach Kaffee und frisch Gebackenem, und fröhliches Stimmengewirr erfüllt den Raum. Organisiert wird das alles von Yvonne Lenkawa. Die 47-jährige Ascherslebenerin sorgt bei der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) nicht nur für makellos saubere Gästewohnungen – sie schenkt den Seniorinnen des Hauses auch Zeit, Zuwendung und ein Stück Zuhause.