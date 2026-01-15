Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich spricht darüber, was 2026 geplant ist und was für ihn 2025 die Höhepunkte waren.

Wie Winningens Ortsbürgermeister auf 2025 zurückschaut und was er sich für 2026 wünscht

Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich sieht in seinem Ort eine gute Gemeinschaft und großen Zusammenhalt.

Winningen/MZ - In einem Interview zum Jahresbeginn spricht Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich (Wählergemeinschaft Winningen) über Wünsche, um den Ort voranzubringen, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Und darüber, welch wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen.